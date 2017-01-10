Представительство Ямала в Тюменской области отмечает юбилей

yamal.org

25 лет работает представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области. Коллектив представительства вносит достойный вклад в развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности округа, пишет "Север-Пресс".

Представительство участвует в организации мероприятий по развитию отношений автономного округа с Тюменской областью, взаимодействует с федеральными органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Оно регистрирует пенсионеров, переезжающих на постоянное место жительства в города и районы юга Тюменской области, ведет реестр льготной категории граждан, имеющих право на получение медицинской помощи в рамках программы "Сотрудничество" в консультативно-диагностической поликлинике имени Нигинского.

На учете в представительстве на декабрь стоит 6 тыс. 955 человек. На территории области действуют 12 землячеств, сформированных по территориальному признаку, и объединяющие более 1 тыс. 600 человек. В учебных заведениях высшего профессионального образования Тюмени и Тюменской области обучаются 2 тыс. 613 ямальцев.