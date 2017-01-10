Открыт прием заявок на фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени"

Фото ТГМЦ

13-й межрегиональный фестиваль авторской песни "Зимний бардовский в Тюмени" пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" с 17 по 19 февраля.

Почетными гостями станут Юлия Зиганшина (Казань), Роман Ланкин (Томск), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Участники предоставляют на конкурс не более двух песен в своей номинации. Музыкальное сопровождение – гитара. Допускается использование дополнительно нескольких музыкальных инструментов. В номинации "Автор-исполнитель" и "Поэзия" участник должен предоставить отпечатанные тексты песен, стихов с указанием авторов слов и музыки.

17 февраля состоится открытие фестиваля, на котором выступят гости. 18 февраля пройдут прослушивания. Лауреаты и дипломанты фестиваля примут участие в гала-концерте 19 февраля.

Заявки принимаются до 15 февраля 2017 года в Тюменском городском многопрофильном центре (ул. 50 лет Октября, 46) или по электронной почте tgmc@bk.ru. Телефон: 51-79-61.

Соб. инф.