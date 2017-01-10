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В Тюменской области стартовал Год экологии

16:05 10 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rgo.ru/фото: Александр Ковалевич

2017 год в России объявлен Годом экологии. В Тюменской области этой теме уделяют самое пристальное внимание. Уже подготовлен перечень главных мероприятий и началась их реализация. Об этом сообщили в областном департаменте недропользования и экологии.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев не раз подчеркивал, что экологическая ситуация в регионе экспертами оценивается в целом как достаточно благополучная. Однако и у области есть ряд актуальных проблем.

По словам главы региона, вопросы чистой воды, модернизация производств и  вовлечение граждан в экологические проекты, их участие в создании и сохранении благоприятной окружающей среды  напрямую влияют на благополучие региона и качество жизни тюменцев. Эти задачи в нашей постоянной повестке, мы решаем их сообща, объединяя усилия бизнеса, общественности и власти.

В Год экологии планируют завершить возведение электрической газотурбинной станции на Южно-Нюрымском нефтяном месторождении в Уватском районе. Она позволит увеличить объемы утилизации попутного нефтяного газа до 98%.

В этом году завершится второй этап строительства объектов концессионного соглашения - межмуниципальных мусороперерабатывающих заводов в Тюмени, Ишиме и Ялуторовске и двух мусороперегрузочных станций в Тюмени и Тюменском районе. Договор  предусматривает создание и эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры — предприятий, перерабатывающих, утилизирующих, обезвреживающих и обеспечивающих захоронение твердых бытовых отходов. После выхода на полную мощность всех заводов, доля отходов, направляемых на захоронение, составит около 20% от образующихся в регионе. Также будет подготовлена и внедрена система сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения.

В марте 2017 года начнет работу и экологический форум "Зеленая планета - 2017", организаторами которого выступает тюменское областное общественное детское движение "ЧИР". Форум проводится совместно с эколого-биологическим отделением Дворца творчества и спорта "Пионер". Программой предусмотрены различные конкурсы: социально-значимых исследовательских проектов по сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам "Природа – бесценный дар, один на всех"; литературные состязания авторских размышлений "Природа и судьбы людей"; в борьбу вступят и юные художники, которые подготовят рисунки, основанные  на российских кинофильмах о природных объектах, животных или стихийных проявлениях (конкурс "Зелёная планета глазами детей"). Выберут и лучшие поделки из природного материала по мотивам российских киносказок и мультфильмов, состоится и многое другое. Работы-победители отправятся на Международный экологический форум "Зеленая планета".

Первые пять месяцев текущего года будет идти и музейная экспедиция "Логично жить экологично!", которая предложит ученикам 1-9 классов общеобразовательных учреждений в соответствии с маршрутным заданием посетить мероприятия экологической направленности в одном или разных музеях региона. Путешествие  позволит ребятам наполнить свои "рюкзаки впечатлений" заметками, фотографиями, рисунками, поделками и подготовить собственную яркую презентацию.

Летняя программа "Экологический патруль" в этом году отправит в импровизированное экотурне. Посещая музейные мероприятия, каждый лагерь составит свою карту патрулирования, на которой покажет, где побывал и что открыл нового. Здесь же появятся и обращения о бережном отношении к природе родного края к юным тюменцам.

Нынешняя "Ночь музеев" также будет посвящена теме охраны окружающей среды. В ее расписании - экологические мастер-классы, просмотр фильмов о природе, интеллектуальные игры, блиц-викторины и лекции.

Пройдут в области и мероприятия уже традиционные, такие как региональные слеты юных экологов и школьных лесничеств, акции "Зеленые руки", "Живи, лес!", "Друг". Область будет участвовать и в уже полюбившихся - Международном дне лесов, "Всероссийском дне посадки леса", Всероссийской акции "Вода – это жизнь", Международном экологическом фестивале "Сохраним нашу Землю", Международной экологической акции "Час Земли", Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Весна", Всемирном Дне без автомобиля. 

В Год экологии в Тюменской области запланировано более 60 мероприятий экологической направленности.

Теги: форум , Владимир Якушев , мусоропереработка , Год экологии , акции , школьные лесничества

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