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Законотворческие инициативы от тюменской молодежи ждут на конкурс

12:38 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Прием заявок на первый тур Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" начала Тюменская областная дума.

Конкурс проводится в три этапа. Победителя определят в Москве в мае 2017 года.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в Тюменской области. В том числе - школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования; студенты, научные работники и учащиеся образовательных учреждений высшего профессионального, среднего и начального профессионального образования; работники научных организаций, педагогические работники и аспиранты; участники и члены общественных объединений, представители молодежных коллегиальных, совещательных и консультативных органов при органах государственной власти и местного самоуправления.

К участию в первом туре конкурса допускаются работы, подготовленные одним или несколькими авторами. Количество авторов коллективной конкурсной работы не должно превышать трех человек.

Принимаются работы по следующим направлениям:

- государственное строительство и конституционные права граждан;

- экономическая политика;

- социальная политика;

- образование, наука, здравоохранение и культура;

- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;

- оборона и безопасность;

- молодежная политика.

Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать:

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;

б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности;

в) общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства .

Информация об организации и проведении первого этапа конкурса размещена на официальном портале Тюменской областной думы. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления публикуется на официальном сайте.

Конкурсные работы принимают до 1 марта по электронной почте RyzhkovSG@duma72.ru.

Победители конкурса "Моя законотворческая инициатива" могут стать членами Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без конкурса. Восемь победителей прошлых лет входят в состав Общественной молодежной палаты пятого созыва.

Теги: облдума , законотворчество , конкурс

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