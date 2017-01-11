up

11.01.2017 среда

EUR 63.5445

USD 59.9533

В Тюмени -21..-23 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени выберут джигита года

15:00 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
i.ytimg.com

Кастинги на X открытый региональный конкурс "Звезда Сибири-2017" и конкурс "Джигит–2017" состоятся в  Центре татарской культуры (Тюмень, ул. Щербакова, 4, строение 11) 25-26 февраля.

Финал конкурса пройдет 15 апреля во дворце культуры "Нефтяник".

Цели и задачи соревнований: сохранение языка, культуры, традиций и обычаев татарского этноса, воспитание молодежи в лучших этических, нравственных традициях, развитие творческих способностей  и раскрытие личностного потенциала, выявление талантливой молодежи, способной к самореализации и лидерству, создание единого информационного поля для активного взаимодействия  молодежи.

В конкурсе могут принять участие девушки и юноши в возрасте от 18 до 28 лет.

Среди требований: приятная внешность и стройное телосложение, спортивная подготовка, знание этнической истории, культуры, традиций, обычаев татарского народа, владение родным языком, стремление к его изучению, наличие творческих, креативных способностей.

На кастинге нужно будет представить визитку (не более 2 мин.):  рассказ на татарском языке о себе, семье, увлечениях, учебе, работе. Форма повествования – свободная.

Следующий этап – собеседование. Здесь надо будет ответить на вопросы  по истории, культуре, религии, этническим  обычаям и традициям татарского народа.

Последнее испытание – демонстрация творческого номера (не более двух минут). Это может быть танец, вокальный номер, декламация стихотворения, игра на музыкальном инструменте, театрализованный этюд, презентация других умений, способностей и талантов.

Участники из других регионов направляют на электронный адрес:  tztk@yandex.ru заполненную анкету и видеовизитку (рассказ о себе на татарском языке и творческий номер) или ссылку на видеовизитку.

По результатам кастинга будут определены участники  финала конкурса: 7 девушек, 7 юношей.

Победители  (юноша и девушка, занявшие 1 места) получат главные призы -  сертификаты на покупку автомобиля.

Справки по телефонам: 8 (3452) 78-35-70, 693-025, 693-556.

Теги: конкурс

Последние новости

15:00 В Тюмени выберут джигита года
14:49 Тюменские студенты окажутся в шкуре медведя и спасут ценные картины
14:38 Тоболячке помогли открыть батутный центр
14:27 Волшебники подарили ярковским малышам первые детские книжки
14:16 В скейт-парке SibSub назвали лидеров в трех дисциплинах
14:05 Тринадцать тюменцев получили обморожения в морозы
13:54 На Ямале пьяная девушка укусила полицейского за ногу
13:43 Владимир Якушев: обновленный аэропорт будет служить на благо развития Ямала, Югры и Тюменской области Фото
13:32 В Югре задержали пожилого мужчину, распространявшего в Сети порнографию
13:21 Пожилым и одиноким жителям Ялуторовска помогут убрать снег
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: обновленный аэропорт будет служить на благо развития Ямала, Югры и Тюменской области

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Политика

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть и стабильность российской экономики

СИБУР и Криогенмаш заключили соглашение о поставках промышленных газов на "ЗапСибНефтехим"

В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома

Общество

В Тюмени выберут джигита года

Тюменские студенты окажутся в шкуре медведя и спасут ценные картины

Тоболячке помогли открыть батутный центр

Спорт

В скейт-парке SibSub назвали лидеров в трех дисциплинах

"Зауралье" отказалось от приезда в Тюмень

Тюменская теннисистка стала третьей на Урале

Происшествия

На Ямале пьяная девушка укусила полицейского за ногу

В Югре задержали пожилого мужчину, распространявшего в Сети порнографию

На Ямале сгорел деревянный двухэтажный жилой дом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+