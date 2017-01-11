В Тюмени выберут джигита года
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Кастинги на X открытый региональный конкурс "Звезда Сибири-2017" и конкурс "Джигит–2017" состоятся в Центре татарской культуры (Тюмень, ул. Щербакова, 4, строение 11) 25-26 февраля.
Финал конкурса пройдет 15 апреля во дворце культуры "Нефтяник".
Цели и задачи соревнований: сохранение языка, культуры, традиций и обычаев татарского этноса, воспитание молодежи в лучших этических, нравственных традициях, развитие творческих способностей и раскрытие личностного потенциала, выявление талантливой молодежи, способной к самореализации и лидерству, создание единого информационного поля для активного взаимодействия молодежи.
В конкурсе могут принять участие девушки и юноши в возрасте от 18 до 28 лет.
Среди требований: приятная внешность и стройное телосложение, спортивная подготовка, знание этнической истории, культуры, традиций, обычаев татарского народа, владение родным языком, стремление к его изучению, наличие творческих, креативных способностей.
На кастинге нужно будет представить визитку (не более 2 мин.): рассказ на татарском языке о себе, семье, увлечениях, учебе, работе. Форма повествования – свободная.
Следующий этап – собеседование. Здесь надо будет ответить на вопросы по истории, культуре, религии, этническим обычаям и традициям татарского народа.
Последнее испытание – демонстрация творческого номера (не более двух минут). Это может быть танец, вокальный номер, декламация стихотворения, игра на музыкальном инструменте, театрализованный этюд, презентация других умений, способностей и талантов.
Участники из других регионов направляют на электронный адрес: tztk@yandex.ru заполненную анкету и видеовизитку (рассказ о себе на татарском языке и творческий номер) или ссылку на видеовизитку.
По результатам кастинга будут определены участники финала конкурса: 7 девушек, 7 юношей.
Победители (юноша и девушка, занявшие 1 места) получат главные призы - сертификаты на покупку автомобиля.
Справки по телефонам: 8 (3452) 78-35-70, 693-025, 693-556.