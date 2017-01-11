Гражданин Китая пытался провезти на Урал омолаживающую косметику

utu.customs.ru

45 коробок и 15 ампул со средствами по уходу за кожей стали основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

Как сообщает Уральское таможенное управление, гражданин Китайской народной республики, постоянно проживающий на территории Свердловской области, в своем багаже перевозил косметику. Для прохождения таможенного контроля прилетевший из Харбина пассажир выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако товары, предназначенные не для личного использования, в соответствии с действующим законодательством перемещаются с оформлением таможенной декларации и уплатой соответствующих таможенных сборов. К тому же сам нарушитель признал, что косметические средства вез не для себя.

В настоящее время проводится административное расследование, товар изъят, помещен на склад временного хранения и в скором времени направится на товароведческую экспертизу для установления стоимости. Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости незадекларированных по установленной форме товаров.

Стоит отметить, что пассажиры международных авиарейсов достаточно часто приобретают косметические средства заграницей. Для того, чтобы легко пройти таможенный контроль не стоит "набирать" товаров для всех друзей и родственников. В противном случае необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и уплатить соответствующие таможенные сборы.