В скейт-парке SibSub назвали лидеров в трех дисциплинах

pioner72.ru

В трех дисциплинах - скейтбординге, роликах агрессив и BMX - соревновались скейтеры Тюмени и гости города в скейт-парке SibSub.

Как сообщается на сайте ДТиС "Пионер", во всех дисциплинах была напряженная борьба за победу.

Среди скейтбордистов призовые места достались тюменцам Павлу Третьякову (второе место) и Андрею Мельникову (третье место), пьедестал лидера они уступили гостю из Екатеринбурга Егору Бахтову.

В дисциплине "Ролики" первое место досталось Егору Логинову (Санкт-Петербург), второе у Тимофея Люлякова (Ачинск), третье место – у тюменца Данила Никитина. В этой дисциплине жюри определил номинацию "Самый целеустремленный райдер", дипломом наградили Данила Рюпина из Тюмени.

Лидером в "BMX air" стал Юрий Репп (Омск), второе место у Виталия Плоских (Тюмень); третье место у Дмитрия Левкина (Тюмень).

В "BMX street" победил Артём Терентьев из Тюмени, второе место у Романа Ескина (Омск), бронза досталась челябинцу Евгению Обрывкову.

Артем Самодуров из Верхней Салды стал победителем в дисциплине "BMX Best trick".

В финальной части мероприятия отметили райдеров всех дисциплин, отличившиеся в прошедшем году, а также состоялась премьера первого уличного скейт-видео SibSub, работа над которым длилась два года.