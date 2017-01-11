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Тоболячке помогли открыть батутный центр

14:38 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

Батутная арена "Сальто" - одно из любимых мест проведения активного отдыха у жителей Тобольска.

Центр, в котором десять батутов, в том числе два спортивных, соответствующих олимпийским стандартам, поролоновая яма, шестиметровый скалодром и рампа для трюков, около месяца назад открыла тоболячка Светлана Лёвина.

Идею подсказали ее собственные дети. Светлана Лёвина составила бизнес-план, защитила его на городской комиссии по выходу на самозанятость, получила единовременную финансовую помощь на открытие бизнеса 117 тыс. рублей, внесла собственные сбережения, сделала ремонт в одном из ангаров (павильон "Острог") торгового комплекса "Ермак", приобрела оборудование и приняла на работу троих инструкторов.

Батутный центр пользуется спросом в рабочие и в праздничные дни, его посещают целыми семьями, классами, трудовыми коллективами, сообщает администрация Тобольска.

Арена "Сальто" работает без выходных, с 10 часов до 21 часа на ул. С. Ремезова, 123, ТК "Ермак", павильон "Острог", телефон: 27-00-71.

Соб. инф.

Теги: самозанятость , Тобольск , семейный отдых , малый бизнес

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