Тюменских спасателей благодарят за работу пунктов обогрева

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Пять раз привлекались посты обогрева на дорогах региона 10 января. Оказана помощь водителям и пассажирам семи автомобилей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в социальных сетях и на форумах горожане и жители области отмечают организованную и четкую работу спасателей в морозы.

Пост жителя Ноябрьска: "5 января 2017 года нужно было ехать в Ноябрьск из Тюмени. Прогноз был неутешительный: в Тюмени -30 градусов, в Ноябрьске -44. От Тюмени до п. Уват вдоль трассы курсировали автомобили МЧС. Как только мы остановились и вышли из своего автомобиля, к нам подъехали сотрудники МЧС и предложили помощь, в том числе погреться и попить чай. Для нас это было большим удивлением. ОГРОМНОЕ спасибо за беспокойство за своих гостей и жителей города"…

С начала сезона пункты обогрева 156 раз выставлялись на федеральных дорогах, оказана помощь водителям и пассажирам 300 транспортных средств (охвачено 438 человек).