up

11.01.2017 среда

EUR 63.5445

USD 59.9533

В Тюмени -21..-23 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменских спасателей благодарят за работу пунктов обогрева

13:00 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru/

Пять раз привлекались посты обогрева на дорогах региона 10 января. Оказана помощь водителям и пассажирам семи автомобилей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в социальных сетях и на форумах горожане и жители области отмечают организованную и четкую работу спасателей в морозы. 

Пост жителя Ноябрьска: "5 января 2017 года нужно было ехать в Ноябрьск из Тюмени. Прогноз был неутешительный: в Тюмени -30 градусов, в Ноябрьске -44. От Тюмени до п. Уват вдоль трассы курсировали автомобили МЧС. Как только мы остановились и вышли из своего автомобиля, к нам подъехали сотрудники МЧС и предложили помощь, в том числе погреться и попить чай. Для нас это было большим удивлением. ОГРОМНОЕ спасибо за беспокойство за своих гостей и жителей города"…

С начала сезона пункты обогрева 156 раз выставлялись на федеральных дорогах, оказана помощь водителям и пассажирам 300 транспортных средств (охвачено 438 человек).

Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , пункты обогрева

Последние новости

15:00 В Тюмени выберут джигита года
14:49 Тюменские студенты окажутся в шкуре медведя и спасут ценные картины
14:38 Тоболячке помогли открыть батутный центр
14:27 Волшебники подарили ярковским малышам первые детские книжки
14:16 В скейт-парке SibSub назвали лидеров в трех дисциплинах
14:05 Тринадцать тюменцев получили обморожения в морозы
13:54 На Ямале пьяная девушка укусила полицейского за ногу
13:43 Владимир Якушев: обновленный аэропорт будет служить на благо развития Ямала, Югры и Тюменской области Фото
13:32 В Югре задержали пожилого мужчину, распространявшего в Сети порнографию
13:21 Пожилым и одиноким жителям Ялуторовска помогут убрать снег
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: обновленный аэропорт будет служить на благо развития Ямала, Югры и Тюменской области

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Политика

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть и стабильность российской экономики

СИБУР и Криогенмаш заключили соглашение о поставках промышленных газов на "ЗапСибНефтехим"

В Тюмени завершено строительство проблемного жилого дома

Общество

В Тюмени выберут джигита года

Тюменские студенты окажутся в шкуре медведя и спасут ценные картины

Тоболячке помогли открыть батутный центр

Спорт

В скейт-парке SibSub назвали лидеров в трех дисциплинах

"Зауралье" отказалось от приезда в Тюмень

Тюменская теннисистка стала третьей на Урале

Происшествия

На Ямале пьяная девушка укусила полицейского за ногу

В Югре задержали пожилого мужчину, распространявшего в Сети порнографию

На Ямале сгорел деревянный двухэтажный жилой дом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+