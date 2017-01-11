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В Югре задержали пожилого мужчину, распространявшего в Сети порнографию

13:32 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Уголовное дело по факту распространения детской порнографии в Югре передали в суд.

В июне 2016 года полицейские выявили преступление при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемый - 64-летний житель Нефтеюганска.

Установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил и в дальнейшем распространил через Интернет порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, в том числе лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Проведены искусствоведческие и компьютерные экспертизы, позволившие собрать доказательства, достаточные для предъявления мужчине обвинения.

В случае вынесения судом обвинительного приговора виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.

Теги: Интернет , уголовное дело , порнография , суд , Югра , дети

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