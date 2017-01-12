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Историки расскажут тюменцам о революции, работорговле и воинских реликвиях Ермака

13:02 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Открытые лекции проведут для ценителей истории преподаватели Института истории и политических наук ТюмГУ.

В 2017 году центральной темой историков России и мира станет 1917 год c его революционными событиями. О том, каким он стал для Тюмени, расскажет на встрече профессор кафедры отечественной истории Анатолий Кононенко 3 марта.

17 февраля в рамках проекта "Малый истфак" профессор Сергей Пашин прочитает лекцию "Начало Руси: пираты и работорговцы на заре древнерусского государства". В течение четырех месяцев преподаватели Института проведут серию открытых занятий по различным темам: "Последние реликвии: иконы и боевые стяги воинства Ермака", "Жития древнерусских святых как исторический источник", "Документы как механизм управления государством и бизнесом", "Сибирское правосудие накануне и в ходе реализации судебной реформы Александра II".

В мае состоятся финальные в этом учебном году лекции, посвященные детям войны в истории ТюмГУ и технологиям формирования имиджа политика, сообщают в управлении стратегических комуникаций вуза.

Принять участие в работе "Малого истфака" могут все желающие. По всем вопросам обращаться по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 23. Телефон для справок: 45-56-86.

Соб.инф.

Теги: история , ТюмГУ , лекция

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