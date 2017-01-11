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Тюменские студенты окажутся в шкуре медведя и спасут ценные картины

14:49 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
museum-72.ru

Квесты, посвященные Дню российского студенчества, проведут тюменские музеи с 25 января по 10 февраля, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Квест "Не будите спящего медведя" в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) заставит проявить смекалку и находчивость и позволит побывать в шкуре медведя. На игру приглашаются группы не менее 15 человек. 

Квест "Сумасшедший фотограф" предлагают пройти в музее изобразительных искусств. В основе приключения история о сумасшедшем фотографе, который изобрел уникальную фотовспышку, - при съемке засвечиваются ценные экспонаты музея. В течение суток после того, как картина отснята, она начинает терять яркость и рассмотреть ее невооруженным взглядом невозможно. Сумасбродный фотограф будет засвечивать картины постепенно, и планирует начать с самой ценной. Приглашаются не более шести команд от одного до шести человек в каждой. Для участия понадобится смартфон или планшет с доступом в Интернет. Гости музея получат индивидуальный логин и пароль для игры.

Соб. инф.

Теги: День российского студенчества , квест , музеи

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