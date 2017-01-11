В Тюменской филармонии будет звучать Стравинский

mkrf.ru

Известные произведения Игоря Стравинского исполнит Тюменская филармония в 2017 году в честь 135-летия со дня рождения композитора.

"В 2017 году исполнится 135 лет со дня рождения Игоря Стравинского. Он долго жил за границей и только осенью 1962 года, впервые после долгого перерыва, приехал на гастроли в СССР, дирижировал в Москве и Ленинграде. Творчество Стравинского взрывало культурно-музыкальное восприятие. Мы будем играть много его сочинений. В марте прозвучит "Сказка о беглом солдате и черте, играемая, читаемая и танцуемая". Технически это очень сложное сочинение", - пояснил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Евгений Шестаков.

Он рассказал, что грандиозная программа в честь юбилейной даты тюменцам будет представлена в мае. В нее вошел балет Стравинского "Игра в карты". Прежде это произведение не звучало в Тюмени.

"Прозвучит также "Черный концерт" для оркестра и кларнета. Партию кларнета будет исполнять Данила Янковский. В планах сыграть оперу-ораторию "Царь Эдип", где будут несколько солистов. В середине сентября 2017 года мы сыграем одно из самых гениальных сочинений Стравинского – "Петрушку"", - рассказал Евгений Шестаков.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры, инициатором посвятить 2017 год Игорю Стравинскому выступил дирижер и художественный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на собрании членов Всероссийского хорового общества.

"Это по его инициативе 2016 год был объявлен годом Сергея Прокофьева, со дня рождения которого прошло 125 лет. В 2016 году Прокофьева играли и за рубежом, и в России. Мы тоже отдали должное и играли его как в Тюмени, так и на гастролях", - отметил Евгений Шестаков.

Соб. инф.