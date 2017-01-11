Главный музей Ямала проводит экологический марафон

Фото ИА "Север-Пресс"

Окружная экологическая акция среди ямальских музеев "Региональный музейный экологический марафон" стартовал в Салехарде в Музейно-выставочном комплексе им. Ивана Шемановского.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в мероприятии примут участие представители межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика", лабытнангского арктического научно-исследовательского стационара, представители департаментов культуры и природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса округа.

На торжественном открытии мероприятия проведут интернет-жеребьевку между музеями по распределению дат экологических праздников и организуют экологический праздник "День заповедников и национальных парков" для учащихся седьмых классов Обдорской гимназии. По результатам жеребьевки на официальном сайте музейного комплекса опубликуют график проведения мероприятий участниками акции. Среди дат экологических праздников - Международный день кита, Международный день полярного медведя, Международный день леса, Всемирный день солнца, Всемирный день журавля и другие, всего пятнадцать праздников.

Как рассказала корреспонденту издания заведующая информационно-аналитическим отделом окружного музея Наталья Миракова, акцию проводят в Год экологии в России с 11 января по 30 ноября, итоги подведут в декабре. Она направлена на привлечение внимания общества к вопросам экологического развития региона.



