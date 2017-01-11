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Тринадцать тюменцев получили обморожения в морозы

14:05 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.meteovesti.ru

13 человек получили обморожения различной степени тяжести в Тюмени 9 и 10 января.

Как сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи, за минувшие сутки семи пострадавшим от холода понадобилась скорая медицинская помощь. С поверхностными обморожениями в стационары города медики доставили трех женщин и двух мужчин, еще одного мужчину увезли с тяжелой степенью обморожения, сопровождающегося некрозом  тканей. Все пострадавшие находились  в трезвом состоянии. Половине из них скорую вызывали случайные свидетели на улице, остальные ожидали помощь дома.  

Специалисты скорой помощи напоминают, что обморожение – очень хитрое повреждение конечностей, ведь на морозе люди не в полной мере чувствуют истинную температуру тела, и все ощущения притуплены из-за холода. Поэтому желательно каждые 15-20 минут заходить в тепло и согреваться.

При обморожении не следует обтирать пораженные участки снегом, погружать конечности в холодную или горячую воду, так как это дополнительно травмирует кожу. Необходимо снять сырую обувь и одежду, укутать обмороженную поверхность в одеяло или другие подручные средства, выпить теплый чай. Можно принять обезболивающее средство, если нет аллергии.

 

 

Теги: обморожение , скорая помощь , морозы

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