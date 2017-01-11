Тринадцать тюменцев получили обморожения в морозы

www.meteovesti.ru

13 человек получили обморожения различной степени тяжести в Тюмени 9 и 10 января.

Как сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи, за минувшие сутки семи пострадавшим от холода понадобилась скорая медицинская помощь. С поверхностными обморожениями в стационары города медики доставили трех женщин и двух мужчин, еще одного мужчину увезли с тяжелой степенью обморожения, сопровождающегося некрозом тканей. Все пострадавшие находились в трезвом состоянии. Половине из них скорую вызывали случайные свидетели на улице, остальные ожидали помощь дома.

Специалисты скорой помощи напоминают, что обморожение – очень хитрое повреждение конечностей, ведь на морозе люди не в полной мере чувствуют истинную температуру тела, и все ощущения притуплены из-за холода. Поэтому желательно каждые 15-20 минут заходить в тепло и согреваться.

При обморожении не следует обтирать пораженные участки снегом, погружать конечности в холодную или горячую воду, так как это дополнительно травмирует кожу. Необходимо снять сырую обувь и одежду, укутать обмороженную поверхность в одеяло или другие подручные средства, выпить теплый чай. Можно принять обезболивающее средство, если нет аллергии.