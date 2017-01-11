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Жительница Ямала осталась без шубы из-за долгов по кредиту

16:05 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
r89.fssprus.ru

Арест на шубу наложили судебные приставы в Лабытнанги.

Женщина задолжала финансово-кредитному учреждению более 600 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу,  аресту подвергнута шуба из меха норки, стриженная, черного цвета, с капюшоном, предварительной стоимостью 80 тыс. рублей. В случае не погашения задолженности в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем будет привлечен специалист-оценщик для проведения оценки арестованного имущества.

После проведения необходимых процедур шубу передадут на реализацию. По вопросам приобретения арестованного имущества граждане могут обращаться в ТУ Росимущества в ЯНАО по телефону 8(34922)3-45-64.

Информация о продаже заложенного имущества на торгах размещается специализированной организацией - территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе на сайте . 

Теги: судебные приставы , долги , Ямал

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