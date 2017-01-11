Картографический силуэт Лабытнанги стал логотипом "Общественной инициативы"

lbt.yanao.ru

Логотип в виде ладони с поднятым вверх большим пальцем появился у ресурса "Общественная инициатива" в Лабытнанги.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, идея "Общественной инициативы" как новой формы взаимодействия власти и граждан возникла во время личных приемов, встреч с коллективами главы администрации Лабытнанги Марины Тресковой.

"В мой адрес поступает немало интересных предложений. Ресурс „Общественная инициатива“ будет аккумулировать эти предложения жителей, лучшие из которых мы будем стараться реализовать, выбирая инициативу месяца, квартала, возможно, инициативу года", - пояснила Марина Трескова.

Опыт такой совместной работы в муниципалитете уже есть. В течение всего прошедшего лета при активном участии жителей города администрация определяла стратегию развития Лабытнанги под названием „Мой город. Новый старт“.

Силуэт логотипа выбран неслучайно: известный жест одобрения авторы увидели в рисунке границ муниципального образования Лабытнанги на карте.

Скрин с сайта wikipedia.org

Соб.инф.