Новый курс для тюменских тренеров посвящен спортивной мотивации

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Курсы повышения квалификации для тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений физкультурно-спортивной направленности пройдут в Тюмени 12 и 13 января.

Развивать и совершенствовать профессиональные компетенции педагоги будут в Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37), где прослушают курс лекций на тему мотивации в спортивной деятельности.

Отметим, что на этот раз в рамках курсов организаторы предусмотрели проведение семинара, который пройдет 12 января в школе №91 (ул. Судоремонтная, 25). Темы занятий: "Особенности разработки рабочих программ по дисциплине "физическая культура" в условиях реализации интеграционных проектов в городе Тюмени (физкультура по интересам)", "О медицинском допуске учащихся на городские соревнования и допуск на выполнение нормативов ГТО" и др., сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Соб. инф.