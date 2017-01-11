Владимир Якушев: обновленный аэропорт будет служить на благо развития Ямала, Югры и Тюменской области

tjm.aero

Официальное открытие после реконструкции главной воздушной гавани Тюменской области - аэропорта Рощино - состоится 16 января.

В 2011 году в послании региональному парламенту губернатор Владимир Якушев поставил задачу провести реконструкцию "воздушных ворот" областной столицы и высказал мнение, что "современный аэропорт может стать важнейшим конкурентным преимуществом региона". Масштабная модернизация началась осенью 2012 года и проходила в несколько этапов. Этот проект реализовывался Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. 20 декабря 2016 года были получены документы о вводе в эксплуатацию Рощино.

"Вести реконструкцию действующего аэропорта достаточно сложно. Но нам вместе с Ямалом удалось завершить этот мегапроект. Это один из ярких примеров эффективного взаимодействия с нашими добрыми соседями - автономными округами. Современный аэровокзальный комплекс будет служить на благо развития всех наших трех регионов, а главное - пассажиры в новом аэропорту будут чувствовать себя комфортно",- такую оценку реализации проекта дал губернатор Владимир Якушев.

На официальное открытие Рощино приглашены полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, министр транспорта РФ Максим Соколов, главы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин.

После реконструкции площадь аэропорта увеличилась до 27 с лишним тысяч кв. метров, раньше она составляла около 6 тыс. 500 кв. метров. В четыре раза возрастет и пропускная способность международного терминала - с 50 до 200 пассажиров в час, а во всем аэровокзальном комплексе - с 250 до 600 пассажиров в час. По расчетам специалистов, аэропорт сможет обслуживать порядка пяти миллионов пассажиров в год внутренних и международных авиалиний.

В 2016 году из тюменского Рощино полеты осуществлялись в 49 регулярных и чартерных направлениях, из них - 11 международных и 38 внутренних, восемь из которых новые. Годовой пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 года составил 1 млн 530 тыс. 549 пассажиров, прирост относительно показателя 2015 года 8,7%.

Этого удалось достичь за счет увеличения количества рейсов на московском направлении до 11 в день, числа рейсов на южных маршрутах (Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапа, Краснодар, Минводы), роста количества рейсов региональных перевозок по Тюменской области (увеличение частоты в Салехард, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и другим направлениям, в том числе субсидируемых рейсов в рамках региональной программы "Сотрудничество" базовых авиакомпаний ЮТэйр и Ямал), а также за счет открытия новых межрегиональных направлений и увеличения частоты полетов по федеральной программе субсидирования в Пермь, Горно-Алтайск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Краснодар, Минводы, Томск, Омск. За 2016 год по этим направлениям выполнено 2 тыс. 269 авиарейсов, перевезено 64 тыс. 915 пассажиров.

admtyumen.ru