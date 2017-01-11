Тобольский эстрадный хор "Шоко-Лад" выступит в Кремле

mauk-center.ru

Эстрадный хор Центра искусств и культуры Тобольска "Шоко-Лад" выступит в финале музыкальной премии Art-Premium People Awards, который пройдет в Кремле 13 января.

Право на участие в престижном мероприятии юные исполнители получили, взяв Гран-при отборочного тура "Кубка Арт-Премиум" в Тобольске в 2015 году, сообщила заместитель директора по развитию Центра искусств и культуры Эльмира Дейнеко.

Шесть тысяч участников проекта "Кубок Арт-Премиум" соберутся в Москве с 10 по 14 января. Юные тоболяки прибудут на Art-Premium People Awards после участия в XX международном фестивале "Надежды Европы" в Сочи.

В грандиозном концерте, который пройдет на главной сцене страны, примут участие звезды российской эстрады и победители "Кубка Арт-Премиум" по итогам 2015 и 2016 года. Это 300 творческих коллективов, которые посетят Государственный Кремлевский дворец во время вручения Национальной премии в области исполнительского искусства Art-Premium People Awards. Среди них будут и юные тобольские исполнители.