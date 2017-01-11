В Ноябрьске в Крещение будут раздавать горячий чай

Фото: tobolsk-eparhia.ru

Ноябрьск готовится к православному празднику Крещения Господня. До 18 января подъезды к озеру Ханто расчистят от снега, подготовят стоянки для автотранспорта, установят временные дорожные знаки, регламентирующие направление движения и скоростной режим автотранспорта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", обустройством купелей, часовни, престола из снега и раздевалок займется Ноябрьская жилищно-сервисная компания плюс. Подачу электроэнергии для подогрева палаток, освещение места купания обеспечит "Энерго-Газ-Ноябрьск". Питьевую воду на территорию церковного комплекса доставят автоцистерны предприятия "Ноябрьскспецавтотранс" и все желающие смогут набрать воды.

В праздник на озере Ханто будут дежурить бригады спасателей, водолазов, скорой медицинской помощи, организуют раздачу горячего чая для обогрева участников обряда крещения. Соблюдение правопорядка и безопасность дорожного движения в районе проведения православного обряда, а также на территории церковного комплекса обеспечат полицейские.

19 января до озера Ханто будет курсировать специальный пассажирский автобус, - сообщает пресс-центр городской администрации. В этот день по окончании Божественной литургии пройдет крестный ход от церкви преподобного Сергия Радонежского до купелей. Служба "Великое освещение воды" начнется в полдень.



