Участились кражи в общественном транспорте Тюмени
Фото ИА "Тюменская линия"
Увеличение числа карманных краж, совершенных в общественном транспорте, отмечается в Тюмени.
В большинстве случаев карманники действуют в утреннее время и в конце рабочего дня, когда в автобусах и маршрутных такси максимальное число пассажиров, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.
Злоумышленники могут орудовать в одиночку или группой. Воспользовавшись тем, что общественный транспорт переполнен, они приближаются к жертве и незаметно вытаскивают из карманов деньги и ценное имущество.
Полиция делает все необходимое, чтобы разыскать злоумышленников и вернуть похищенное имущество владельцам, однако преступление лучше предотвратить.
Сумка или рюкзак должны быть застегнуты. Держать их следует, плотно прижав к себе.
Нельзя хранить в кошельке записку с пин-кодом от банковской карты.
Не рекомендуется носить ценности в рюкзаке, а также класть деньги или документы в задние карманы брюк.
Соб. инф.