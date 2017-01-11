Участились кражи в общественном транспорте Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Увеличение числа карманных краж, совершенных в общественном транспорте, отмечается в Тюмени.

В большинстве случаев карманники действуют в утреннее время и в конце рабочего дня, когда в автобусах и маршрутных такси максимальное число пассажиров, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Злоумышленники могут орудовать в одиночку или группой. Воспользовавшись тем, что общественный транспорт переполнен, они приближаются к жертве и незаметно вытаскивают из карманов деньги и ценное имущество.

Полиция делает все необходимое, чтобы разыскать злоумышленников и вернуть похищенное имущество владельцам, однако преступление лучше предотвратить.

Сумка или рюкзак должны быть застегнуты. Держать их следует, плотно прижав к себе.

Нельзя хранить в кошельке записку с пин-кодом от банковской карты.

Не рекомендуется носить ценности в рюкзаке, а также класть деньги или документы в задние карманы брюк.

Соб. инф.