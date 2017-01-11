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В Тюменской области действуют базовые принципы работы по сопровождению инвестпроектов

18:05 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области" работает и определяет формы и условия государственной поддержки, гарантирует и защищает права держателей инвестиционных проектов. Это отметили члены комитета по бюджету, налогам и финансам, рассмотрев информацию правительства региона о реализации закона.

За последние три года в Тюменской области при поддержке регионального правительства открыто свыше 30 объектов производства и коммерческой недвижимости. Появилось несколько сотен новых производств в сфере малого и среднего бизнеса, создано около 10 тыс. новых рабочих мест.

"Любому новому инвестору предлагаются три ключевых инструмента: налоговые льготы, финансовая поддержка и административное сопровождение", - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

В реестре Тюменской области сейчас находится более 300 проектов с общей капитализацией более 1,5 трлн рублей. Все компании, инвестирующие средства в экономику региона, являются частными. По итогам реализации включенных в реестр инвестиционных проектов поставлена задача: к 2021 году создать около 50 тыс. новых рабочих мест.

Дмитрий Горицкий обратил внимание на то, что во всех муниципальных образованиях Тюменской области с января 2015 года внедряется единый стандарт, направленный на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.

"Стандарт состоит из выборки 13 лучших российских практик по работе с инвесторами и предпринимателями, составлен по данным Агентства стратегических инициатив, и является основной инструкцией и ориентиром на ближайшие несколько лет в организации повседневной работы с инвесторами и местными предпринимателями", - пояснил он.

Для повышения инвестиционной привлекательности сформирован и ежегодно обновляется план создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Тюменской области, дающий наглядное представление потенциальным инвесторам о перспективах развития инфраструктуры в регионе.

Теги: облдума , новые рабочие места , господдержка , инвестиции , закон , Дмитрий Горицкий

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