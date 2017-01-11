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Содержательницу наркопритона нашли в реабилитационном центре в Тобольском районе

17:32 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
archiv.proufu.ru

Прокурорская проверка выявила нарушения в Центре социальной адаптации "Шаг на встречу", расположенном в Тобольском районе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что в центре жила жительница Омской области, которая скрылась от суда и находилась в розыске за содержание наркопритона. Она была задержана и этапирована в Омск.

В учреждении были выявлены нарушения санитарных норм и правил. Столовая не оборудована системой горячего водоснабжения. Разделочный инвентарь не промаркирован отдельно для готовых и сырых продуктов. Отсутствуют разрешенные дезинфицирующие средства для проведения влажной текущей уборки и дезинфекции столовой посуды в конце рабочего дня. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений столовой не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, грязной и чистой посуды. Обнаружены консервы с фасолью с просроченным сроком годности. У повара отсутствует личная медицинская книжка с пройденным медицинским осмотром. Мусор и пищевые отходы складируются в снег, договора на вывоз мусора нет.

Кроме того, выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Так, руководительница центра не прошла обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, не назначила распорядительным документом лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, не обеспечила наличие инструкции о порядке действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Учреждение не было оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.

Прокуратура района возбудила в отношении руководительницы реабилитационного центра административные дела. По результатам рассмотрения дел она подвергнута штрафам на общую сумму 5 тыс. 500 рублей.

Учреждение принимает меры к устранению нарушений.

Теги: проверка , прокуратура

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