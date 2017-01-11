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12 января - события дня

17:54 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В Тюмени в 10 часов на базе школы № 91 (ул. Судоремонтная, 25) начнется обучающий семинар для тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений физкультурно-спортивной направленности.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги работы ГУ МЧС России по Тюменской области в праздничную декаду 2017 года: работа передвижных пунктов обогрева, обстановка с пожарами на юге Тюменской области за новогодние и рождественские праздники. Подготовка к Крещенским купаниям в Тюменской области".

В Тюмени в библиотеках пройдут праздничные программы.

В Тюмени на базе школы № 69 продолжает работу зимняя многопрофильная смена для одаренных детей. 

В Тюменской области проходит отборочный этап олимпиады "Лучшие по праву". Для участия школьнкам необходимо пройти регистрацию на сайте Тюменского государственного университета по ссылке

Этот день в истории:

1529 - Карл V издал указ о том, чтобы мавры Гранады оставили свои отдельные кварталы и жили в центре городов.

1700 – согласно петровскому указу, в России впервые праздновался в этот день Новый год. Ранее новогодний праздник у нас отмечался в марте.

1703 – вышла в свет первая русская печатная газета "Ведомости".

1722 - Петр I учредил новый государственый орган - прокуратуру. Первым генеральным прокурором России стал Павел Ягужинский. С 1996 отмечается в России как День работника прокуратуры.

1772 – родился знаменитый русский реформатор Михаил Сперанский.

1868 - в Петербурге основано Русское химическое общество.

1876 – родился американский писатель-романтик Джек Лондон.

1898 - торжественно открыта телефонная связь между Петербургом и Москвой.

1913 – в этот день Иосиф Джугашвили впервые использовал псевдоним Сталин.

1932 - Хэтти Карауэй из Арканзаса стала первой женщиной, избранной в сенат США.

1936 – родился латышский композитор Раймонд Паулс, автор множества популярных песен 70-80-х годов прошлого века, исполняемых лучшими эстрадными певцами СССР.

1936 – в Советском Союзе основано спортивное общество "Локомотив".

1942 – в авиакатастрофе погиб советский авиаконструктор Владимир Петляков, создатель бомбардировщиков серии "Пе".

1943 – войска Красной Армии начали операцию "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Хотя полностью снять блокаду не удалось, но был проделан сухопутный "коридор", связывающий город с "Большой землей".

1945 – началась Висло-Одерская операция Красной Армии. Планировалось начать ее позже, но пришлось спасать англо-американских союзников в Арденнах, которые оказались в тяжелом положении после контрудара немецкой армии.

1949 – родился японский писатель Харуки Мураками.

1969 - вышел первый альбом Led Zeppelin, записанный в октябре предыдущего года.

1976 – умерла английская писательница Агата Кристи.

1989 – в СССР началась перепись населения – последняя в истории этой страны.

1996 – в составе миротворческих сил в Боснии появились российские солдаты.

1999 - баскетболист Майкл Джордан объявил о решении завершить профессиональную карьеру.

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