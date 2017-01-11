Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

admhmao.ru

Губернатор Ханты-Мансийского АО - Югры Наталья Комарова вошла в состав национального совета по защите женщин.

В состав координационного совета вошло 33 представителей, его возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Распоряжение о соответствующих назначениях подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет при правительстве РФ займется реализацией национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Среди основных задач – организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по вопросам совершенствования политики в сфере улучшения положения женщин.

Решения совета будут обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.