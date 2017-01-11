Небывалые снегопады парализовали жизнь в нескольких районах Урала и Алтая

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Сложная ситуация сложилась в регионах Южного Урала, сообщает центр Фобос. Под снегом оказались дороги, машины и невысокие строения. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В районе Аши высота снежного покрова за десять дней увеличилась как минимум на 60 см.

В Алтайском крае метели не утихают уже несколько дней. На трассах выставлены дополнительные посты ГИБДД, работают группы спасателей. Часть населенных пунктов отрезаны от мира. Жителям пригорода Бийска – Жаворонки, оказавшимся в снежном плену, продукты возят на лошадях и снегоходах.

Синхронность аномальных метелей, которые обрушились на Урал и Алтай, метеорологи связывают с морозами в Европейской России.

Южного Урала ледяной воздух достичь не смог, здесь господствовали более тёплые среднеазиатские воздушные массы. Аша, которая находится на западе Челябинской области, по сути, ещё в Европе, оказалась как раз в зоне столкновения. Так, Аша и Пермь располагаются в одной климатической зоне, расстояние между ними около 300 км, поэтому и термометры здесь должны показывать почти одинаковые значения. В действительности, на пике похолодания в Перми было -28°, а в Аше – всего около -4°. Колоссальный перепад температуры привел к обострению атмосферных фронтов, начали развиваться снеговые облака. И за несколько дней в районе Аши выпало 45-50 мм осадков, что в 1,5 раза больше всей месячной нормы.

Арктическое вторжение стало причиной снегопадов и на Алтае. Ледяной воздух смог пробиться очень на юг. Холода пришли даже в Грецию и Стамбул. Теплый воздух Средиземноморья был вытеснен на восток и добрался до Алтая. Здесь также температурные перепады достигли внушительных значений, что привело к аномальным метелям.

По прогнозам, к Уралу подходит теплый фронт скандинавского циклона, но слабый снег возможен только 11 и 12 января. Погодой будет управлять гребень казахстанского антициклона, в течение недели осадки полностью прекратятся. Очищать город от снега жители Аши будут при спокойной, умеренно холодной погоде.

Для Алтая прогноз менее оптимистичный. Уже ночью Алтайский край накроют снеговые тучи очередного циклона, ожидаются осадки.