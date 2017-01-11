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Тюменские дорожники круглосуточно вывозят снег и борются с наледью

18:15 11 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы администрации Тюмени

Более 27 тыс. куб. м снега вывезено с улиц Тюмени за минувшие сутки. Такие данные были приведены во время заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба городской администрации.  

Днем работы проводились на 305 улицах. Подрядчики дополнительно арендовали у сторонних организаций несколько десятков единиц техники, в том числе 7 грейдеров и 35 самосвалов.  Директор департамента Игорь Фролов отметил, уборку снега, а также меры для устранения гололеда  генеральный подрядчик предпринимал круглосуточно. Однако, не все подрядные организации справляются с уборкой основных магистралей.  Так, более 70 замечаний со стороны заказчика  было предъявлено в течение последних трех суток. К основным недоработкам можно отнести недостаточные меры по ликвидации колейности, 10% перекрестков плохо обработаны противогололедными материалами.

С учетом прогнозируемых перепадов температур основные работы дорожных предприятий днем были сосредоточены на прометании дорог с интенсивным движением транспорта, мостов и тротуаров в зонах, примыкающих к  социальным учреждениям, торговым центрам. В борьбе с накатом и наледью были задействованы все имеющиеся в наличии автогрейдеры. Превентивные противогололедные мероприятия проводятся  ночью. Приоритетными для дорожников являются магистральные улицы, затем спецтехника переходит на второстепенные дороги.

Согласно планам в ночную смену, помимо расчистки дорог, будет организован вывоз  снега с центральных улиц и площадей. В сопровождении лаповых и фронтальных снегопогрузчиков вечером будут чистить транзитные и магистральные улицы, обочины которых более-менее свободны от припаркованного автотранспорта. Бригадам комбинированных дорожных машин поручено продолжать расчистку улиц, по которым осуществляется движение городского общественного транспорта.

В Ленинском округе комплексная уборка пройдет на улицах Мельникайте, Одесской; в Центральном округ убирать будут проезжую часть улиц Ленина, Герцена, Республики; в первоочередных планах Восточного округа значится улица Широтная; в Калининском  – Червишевский тракт, улицы Ямская и Самарцева.

Дорожники обращаются к жителям города с просьбой не парковать машины в остановочных карманах и вдоль обочин, соблюдать скоростной режим.

Напомним, что за первую декаду января выпала месячная норма осадков. Всего же за десять дней было вывезено более 198,5 тыс. куб. м снега.

В течение всех дней, когда шел снег, штаб контролировал работы по уборке в границах имущественных комплексов. Все проблемные адреса, о которых жители сообщали на портал "Тюмень – наш дом" и где необходимо было принимать особые меры по борьбе с последствиями снегопада, обсуждались на штабе и ставились на контроль.

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фото пресс-службы администрации Тюмени
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Теги: уборка снега , гололед , Тюмень - наш дом

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