up

12.01.2017 четверг

EUR 63.5184

USD 60.1614

В Тюмени -19..-21 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Почта России начнет доставку пенсионерам выплат в пять тысяч рублей с 13 января

12:18 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: тюменский филиал Почты России

Доставку единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам Тюмени и области организует региональный филиал Почты России с 13 по 28 января.

В области почта охватит около 200 тыс. человек, всего же единовременные выплаты через Почту России получат 15 млн пенсионеров по всей стране.

Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 тыс. рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты была сообщена ранее при доставке пенсии за декабрь 2016 года и за январь 2017 года. При этом, в отдельных регионах доставка единовременных выплат начнется уже 12 января.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

Теги: Почта России , пенсионеры

Последние новости

14:52 Лучшего фотографа с музыкальным вкусом назовут в Тюмени
14:41 Две команды представляют Ямал на фестивале КиВиН
14:30 "МегаФон" отмечает самую масштабную миграцию в мобильной сети
14:19 Псевдогазовики устанавливают тюменцам ненужные счетчики
14:08 В музее Заводоуковска определят лучшего петуха Фото
13:57 Хакеры ограбили жительницу Салехарда
13:46 Тюменские студенты-медики помогли справиться с эпидемией гриппа
13:35 В Тюмени следователи проверяют информацию об уходе в 30-градусный мороз из детсада ребенка
13:24 ФК "Тюмень" отправляется на Кипр
13:13 Тюменцы аккуратно обращаются с пиротехникой
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Осенний призыв на военную службу в Тюменской области выполнен

В новогодние каникулы в Тобольском кремле побывали тринадцать тысяч человек

Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры с праздником

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

В Тюменской области действуют базовые принципы работы по сопровождению инвестпроектов

Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть и стабильность российской экономики

СИБУР и Криогенмаш заключили соглашение о поставках промышленных газов на "ЗапСибНефтехим"

Общество

Лучшего фотографа с музыкальным вкусом назовут в Тюмени

Две команды представляют Ямал на фестивале КиВиН

"МегаФон" отмечает самую масштабную миграцию в мобильной сети

Спорт

ФК "Тюмень" отправляется на Кипр

Северяне оказались на пьедестале почета в Ижевске

Тюменские биатлонисты стремятся в Турцию

Происшествия

Хакеры ограбили жительницу Салехарда

В Тюмени следователи проверяют информацию об уходе в 30-градусный мороз из детсада ребенка

В Тюменской области девушка украла у приятеля деньги и уехала в Сочи
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+