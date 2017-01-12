"МегаФон" отмечает самую масштабную миграцию в мобильной сети

МегаФон

2 тыс. 600 сотрудников компании "Випсилинг", работающих в 100 городах России, перевели номера в сеть "МегаФон". Это самая масштабная миграция в мобильной сети по итогам 2016 года.

По данным опроса компании "Делойт", в 2016 году абоненты установили пятилетний рекорд: около 7% россиян в возрасте от 18 до 60 лет за полгода поменяли оператора путем переноса номера (MNP) или купив новую sim-карту. В прошлые годы только 4–5% абонентов отвечали, что сменили оператора в последние полгода. До сих пор наблюдалась иная тенденция: число абонентов, которые отвечали, что сменили оператора два-три года назад, падало.

Первая по величине компания в России по продаже натяжных потолков, один из лидеров в этой отрасли – "Випсилинг" - заключила контракт с "МегаФоном". Головной офис предприятия расположен в Екатеринбурге, где и стартовал процесс переноса действующих мобильных номеров сотрудников в сеть оператора. Теперь "МегаФон" обеспечивает связью сотрудников 117 офисов компании в Центральном, Кавказском, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В числе уральских городов - Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Серов, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Тобольск и Курган.

"Мы работаем по всей России – наша розничная сеть охватывает более 25 субъектов - от Москвы до Новосибирска. Для нас важно, чтобы сотрудники всегда были на связи. Не менее значима постоянная связь с клиентами – поэтому первоочередная задача для нас - сохранить все корпоративные номера, что нам и удалось. И главное - мы получили более качественные мобильные услуги", – отметил директор по развитию компании "Випсилинг" Андрей Воронский.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" на Урале Евгения Иванова, компания гарантирует предприятиям качество связи, ценовую доступность и сервис для оперативного решения вопросов. В сети оператора сотрудники "Випсилинга" смогут бесплатно звонить друг другу по всей России, что также немаловажно в решении рабочих вопросов. "Уверен, что благодаря нашей связи специалисты смогут еще эффективнее организовать работу, радуя клиентов новыми дизайн-решениями", – отметил Евгений Иванов.

Преимуществами связи "МегаФон" могут воспользоваться не только работники "Випсилинг", но и их родные и близкие. В рамках программы "Наши люди" пользоваться услугами связи по корпоративным тарифам могут родственники и друзья сотрудников. При этом компания-клиент не несет дополнительных затрат, поскольку участники программы самостоятельно оплачивают услуги мобильной связи, экономя свой бюджет.