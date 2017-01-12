Портал госуслуг стал не только удобным, но и более выгодным

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Портал госуслуг в 2017 году становится не только более удобным, но и более выгодным. С 1 января 2017 года госпошлина за оформление загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, регистрация транспортного средства может быть на 30% дешевле, если воспользоваться возможностями единого портала государственных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"Ранее размеры пошлины за госуслуги применялись с учетом коэффициента 0,7 если услуги "заказывались" через ЕПГУ и результат их предоставлялся в электронной форме. В то же время наиболее востребованные приоритетные государственные и муниципальные услуги, которые могут совершаться с использованием сайта госуслуг и региональных порталов, не предусматривают получение результата таких услуг в электронной форме. Таким образом, пункт 4 статьи 333-35 Кодекса, предусматривающий снижение пошлины, в основном на практике не применялся", - отмечено в сообщении.

В новом году портал госуслуг сможет обеспечить пользователям еще более высокий уровень комфорта благодаря развитию функциональности, повышению качества предоставляемых услуг и введению льгот. В настоящее время на портале для физических лиц доступны 108 услуг, по которым должна быть обеспечена возможность подачи заявления и оплаты государственной пошлины в электронном виде. Услуги оказывают 33 федеральных органа исполнительной власти.

Вторым важным преимуществом портала, помогающим сэкономить, является скорость предоставления информации о штрафах ГИБДД. Практически моментальное оповещение оставляет гражданину временной запас на оплату штрафа со скидкой 50%, которая действует в течение 20 дней со дня оформления протокола. Получение уведомления по почте занимает значительно больше времени, что снижает шансы гражданина на оперативную оплату и получение льготы. Стоит отметить, что для полноценной работы данной функции следует добавить в личном кабинете информацию о транспортном средстве и водительском удостоверении.

Кроме перечисленных нововведений, в течение 2016 года в Тюменской области активно развивалась система единого доступа к интернет-ресурсам. В рамках данной концепции ряд сервисов перешли на авторизацию через портал госуслуг. Так, с помощью логина и пароля стало возможным подключиться к региональной сети бесплатного интернета "TyumenFree", к порталу "Электронная школа" для родителей и школьников, личному кабинету пациента на региональном портале госуслуг и зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте . И это лишь некоторые из наиболее востребованных ресурсов.

Зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или обратившись с паспортом и СНИЛС в любой из филиалов центра "Мои документы". При самостоятельной регистрации для доступа ко всем возможностям портала, необходимо подтверждение личности в одном из пунктов, указанных на портале.

Получить консультацию по получению госуслуг в Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 566-330 или 8-800-100-12-90.

Борис Олейник