Жильцы тюменских квартир не обязаны устанавливать счетчики газа, если у них только газовая плита

Фото с сайта ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Установка узлов учета при потреблении природного газа меньше 2 куб. м не требуется тюменцам, использующим газ только для пищеприготовления. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области.

Приборы учета необходимы в тех случаях, если многоквартирные дома отапливаются от газовых котельных. В этом случае счетчики ставятся по умолчанию при установке оборудования. Договор с ООО "Газпром межрегионгаз Север" заключается юридическим или физическим лицом, которому вверяются приборы учета газопотребления.

"Это значит, что практически во всех многоквартирных домах абонентам, использующим газ только для пищеприготовления, установка счетчиков не нужна", - пояснил Федеральный закон РФ № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Сергей Семенов.

Газовая служба начала плановую проверку по техническому обслуживанию газового оборудования. Даты проведения проверки в доме и данные ответственных сотрудников находятся в общем доступе на официальном сайте компании в разделе "Графики ремонтных работ".

Отметим, что в соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО

влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.