МЧС России объединяет Сибирь и Урал в один региональный центр

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Главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, подчиненные им подразделения, а также Уральский институт государственной противопожарной службы, Уральский учебный спасательный центр, Уральский региональный поисково-спасательный отряд, авиационно-спасательный центр войдут в состав Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск).

Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает совершенствовать структуру за счет оптимизации бюджета и управленческого аппарата, развития внутренних резервов, основанных на повышении профессионализма специалистов и применения современных технологий по всем направлениям деятельности, а также за счет целенаправленной работы по повышению эффективности функционирования органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Передача управленческих функций от Уральского регионального центра МЧС России Сибирскому региональному центру должна быть завершена в первом квартале 2017 года. Реформирование системы проводится в соответствии с поручением президента Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации и на основании распорядительных документов МЧС России.

Сообщается, что МЧС России обеспечит выполнение всех социальных обязательств личному составу Уральского регионального центра.

Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала.

Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению.

С работой подразделений, дислоцированных на территории Уральского федерального округа, знакомится начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

На встречах с личным составом он акцентировал внимание на дальнейшем развитии реагирующих подразделений, на новых подходах к организации спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Начальник Сибирского регионального центра отметил, что совершенствование работы связывается с широким использованием беспилотной авиации и новых образцов техники. Планируется дооснащение спасательных подразделений новыми беспилотниками, радиостанциями, роботехникой.

Глубокие изменения ожидают систему предупреждения и защиты населения Урала от различного вида угроз. Речь идет о комплексном, более эффективном подходе в обеспечении безопасности людей и территории, о внедрении новых форм и методов профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности, о привлечении к реализации задач по предупреждению социально опасных происшествий всех возможных ресурсов – от материально-технических до вовлечения в работу широких слоев общественности.

"Система будет развиваться, будем изыскивать резервы для создания дополнительных служб пожаротушения и других аварийно-спасательных формирований. Специалисты МЧС должны инициировать мероприятия, направленные на укрепление и развитие системы предупреждения ЧС, начиная с муниципального уровня. Нам предстоит большая работа, и все должны быть к ней готовы", - отметил Сергей Диденко.

Во время рабочего визита на Урал начальник Сибирского регионального центра запланировал также встречи с руководством полномочного представительства президента России в округе, силовых структур, региональных и муниципальных администраций.