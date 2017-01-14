Открытые уроки катания на лыжах проходят в Гилевской роще

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Открытый урок катания на лыжах для участников проекта "Я решаю!" проходит в Гилевской роще 14 января. Он начался в 13 часов.

Организатором выступает спортивный клуб GEOsport. Лесопарк "Гилевская роща" для проведения занятий выбран не случайно, там находится лыжная база спортшколы № 2 с прекрасной инфраструктурой, можно отлично провести несколько часов на свежем воздухе вместе с семьей, получить заряд энергии на всю рабочую неделю. В выходные дни лыжную базу, расположенную в Гилёвской роще, посещает не менее 200 человек.

Тюменцев, проявляющих интерес к спорту и желающих научиться кататься на лыжах классическим и коньковым ходом, ждут лучшие учителя.

Новичкам поможет тренер спортивного клуба GEOsport, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, неоднократный призер и победитель УФО и Тюменской области по лыжным гонкам Полина Нечаева. Уроки бесплатные и будут проходить всю зиму по выходным дням, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

"Посещать уроки могут как новички, так и любители, – говорит Полина Нечаева. – У нас все просто: стандартная разминка, далее мы изучаем основы катания на лыжах, будем обучать классическому и коньковому ходу, и заключительная часть – само катание".