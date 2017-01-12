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Тюменские студенты-медики помогли справиться с эпидемией гриппа

13:46 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
medic-dok.ru

Справиться с эпидемией гриппа и ОРВИ в новогодние праздники медицинским учреждениям города помогали студенты шестого курса лечебного и педиатрического факультетов Тюменского медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Они оказывали первичную медицинскую помощь вместе с бригадами скорой помощи, а также помогали участковым врачам.

Учитывая возросшую в праздничные дни нагрузку и усугубившую ситуацию эпидемию, такое содействие медики считают ощутимым и действенным.      

"В сутки диспетчеры принимали более 1 тысячи 500 звонков, за смену количество вызовов достигало 24 на одну бригаду, поэтому те, кто добровольно вызвался работать в этот период, достойны уважения. Ребята очень хорошие, они практически готовые специалисты, многие подрабатывают у нас. Есть среди них фельдшеры, которые могут работать самостоятельно, есть медицинские сестры, имеющие допуск к медицинской деятельности. Со своими обязанностями все справляются грамотно и добросовестно, на их счету есть спасенные в результате успешной реанимации жизни",  – отметила старший фельдшер подстанции №1 скорой медицинской помощи Елена Варфоломеева.

Сами студенты работу в таком режиме называют прекрасной практикой.

 "Если в обычное время мы выезжаем в основном к пациентам с повышенной температурой или артериальной гипертензией, то в праздники обязательно попадутся экстренные случаи. Например, 1 января мужчина получил ножевое ранение в грудную клетку в надлопаточной области. Травма осложнилась пневмотораксом и легочным кровотечением. С каждой минутой состояние мужчины ухудшалось, что потребовало от нас безотлагательных действий. Оказав первую помощь, мы со включенной сиреной добрались до больницы, где передали пациента бригаде реаниматологов", - рассказала студентка шестого курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Евгения Заидова.  

Не менее напряженным в праздничные дни стал рабочий график городских поликлиник. Студентам, которые пришли на помощь участковым терапевтам и педиатрам, пришлось обойти немало больных. Особенно часто помощь требовалась маленьким пациентам. Большинство вызовов были связаны с ОРВИ и ветрянкой.  

Учащиеся приходят на помощь врачам не только в праздничные дни. С 19 декабря 2016 года несколько сотен интернов, ординаторов и студентов шестого курса университета работали в бригадах скорой медицинской помощи.

Теги: скорая помощь , Тюменский медицинский университет , эпидемия , грипп , ОРВИ , медицина , студенты

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