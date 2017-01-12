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Псевдогазовики устанавливают тюменцам ненужные счетчики

14:19 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Случаи мошенничества в сфере предоставления услуг потребителям природного газа участились в Тюмени и на юге Тюменской области, сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север". 

Представляясь сотрудниками газовой службы, мошенники входят в доверие к людям и убеждают их в необходимости срочной установки приборов учета газопотребления, ремонта или замены газового оборудования.

Пользуясь юридической неграмотностью населения, мошенники продают приборы учета газопотребления по завышенным ценам.

Как ранее сообщало ИА "Тюменская линия", согласно Федеральному Закону РФ № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", жильцам многоквартирных домов нет необходимости ставить счетчики на газ в квартирах. 

Узнать, когда по определенному адресу будет проводится плановая проверка приборов газоотведения и контактные данные специалистов ООО "Газпром межрегионгаз Север" можно на официальном сайте компании в разделе "Графики ремонтных работ".

Теги: счетчики , Газпром Межрегионгаз Север , приборы учета

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