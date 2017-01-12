up

12.01.2017 четверг

EUR 63.5184

USD 60.1614

В Тюмени -19..-21 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы аккуратно обращаются с пиротехникой

13:13 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Пожаров, вызванных неправильным обращением с пиротехникой, на территории Тюменской области в период новогодних праздников не зафиксировано.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

На местах проведения праздничных мероприятий так же не произошло возгораний.

Подразделения МЧС до сих пор находятся в режиме повышенной готовности, который продлится по 15 января.

За время праздничных выходных на территории области произошло 66 пожаров (за аналогичный период 2016 года их было 72), в огне погибли шесть человек, травмы получили семеро. В основном возгорание фиксировали в жилом секторе - 47 пожаров. Ранг повышенной опасности был присвоен трем пожарам.

Причинами стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил установки и эксплуатации электроприборов и приборов отопления, в том числе печей.

По словам Андрея Михновича, обстановку подразделения МЧС удержали на традиционном уровне.

Дарья Казакова

Теги: пожары , ГУ МЧС России по Тюменской области , пиротехника , Новый год
Ранее в сюжете
12.01.2017, 10:38 В новогодние каникулы в Тобольском кремле побывали тринадцать тысяч человек
12.01.2017, 09:10 В Ярково продолжаются новогодние гуляния
11.01.2017, 10:05 Более пяти с половиной тысяч новогодних гостей побывали в музеях Тюмени
09.01.2017, 16:38 В праздничные дни тюменцы отправились на экскурсии
30.12.2016, 16:21 Новогодняя ночь в Тюмени будет теплой и снежной
30.12.2016, 15:11 Нарядить елку у театра кукол и получить скидку на представление можно в новогодние каникулы
30.12.2016, 13:26 Для юных викуловчан в новогодние праздники откроется "Лавка чудес"

Последние новости

14:52 Лучшего фотографа с музыкальным вкусом назовут в Тюмени
14:41 Две команды представляют Ямал на фестивале КиВиН
14:30 "МегаФон" отмечает самую масштабную миграцию в мобильной сети
14:19 Псевдогазовики устанавливают тюменцам ненужные счетчики
14:08 В музее Заводоуковска определят лучшего петуха Фото
13:57 Хакеры ограбили жительницу Салехарда
13:46 Тюменские студенты-медики помогли справиться с эпидемией гриппа
13:35 В Тюмени следователи проверяют информацию об уходе в 30-градусный мороз из детсада ребенка
13:24 ФК "Тюмень" отправляется на Кипр
13:13 Тюменцы аккуратно обращаются с пиротехникой
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Осенний призыв на военную службу в Тюменской области выполнен

В новогодние каникулы в Тобольском кремле побывали тринадцать тысяч человек

Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры с праздником

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

В Тюменской области действуют базовые принципы работы по сопровождению инвестпроектов

Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть и стабильность российской экономики

СИБУР и Криогенмаш заключили соглашение о поставках промышленных газов на "ЗапСибНефтехим"

Общество

Лучшего фотографа с музыкальным вкусом назовут в Тюмени

Две команды представляют Ямал на фестивале КиВиН

"МегаФон" отмечает самую масштабную миграцию в мобильной сети

Спорт

ФК "Тюмень" отправляется на Кипр

Северяне оказались на пьедестале почета в Ижевске

Тюменские биатлонисты стремятся в Турцию

Происшествия

Хакеры ограбили жительницу Салехарда

В Тюмени следователи проверяют информацию об уходе в 30-градусный мороз из детсада ребенка

В Тюменской области девушка украла у приятеля деньги и уехала в Сочи
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+