Тюменцы аккуратно обращаются с пиротехникой

Фото ИА "Тюменская линия"

Пожаров, вызванных неправильным обращением с пиротехникой, на территории Тюменской области в период новогодних праздников не зафиксировано.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

На местах проведения праздничных мероприятий так же не произошло возгораний.

Подразделения МЧС до сих пор находятся в режиме повышенной готовности, который продлится по 15 января.

За время праздничных выходных на территории области произошло 66 пожаров (за аналогичный период 2016 года их было 72), в огне погибли шесть человек, травмы получили семеро. В основном возгорание фиксировали в жилом секторе - 47 пожаров. Ранг повышенной опасности был присвоен трем пожарам.

Причинами стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил установки и эксплуатации электроприборов и приборов отопления, в том числе печей.

По словам Андрея Михновича, обстановку подразделения МЧС удержали на традиционном уровне.

Дарья Казакова