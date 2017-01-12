Две команды представляют Ямал на фестивале КиВиН

Фото ИА "Север-Пресс"

Команды "Все сразу" из Махачкалы и "Хочу смеяться пять минут" из Ноябрьска представляют Ямал на международном фестивале "КиВиН" в Сочи.

Их выступления назначены на 12 января. "Мы хотим попробовать свои силы. Показать, что вот такая команда есть, она растет, занимается КВН, и дальше будет учиться, работать в этом направлении", - рассказала ИА "Север-Пресс" ямальская команда.

В фестивале принимают участие более 600 команд из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Латвии, Эстонии, Молдавии, а также Германии, Великобритании, Израиля и других государств.

По его итогам назовут команды, которые будут участвовать в играх телевизионных лиг КВН различного уровня.

В образовательной части программы фестиваля - семинары и презентации. Команды также смогут принять участие в работе школы КВН и играх клуба "Что? Где? Когда?". Запланированы и вечерние выступления, в том числе группы "Роднополисы" и команд Высшей лиги КВН.





