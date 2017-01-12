В новогодние праздники спасатели не допустили чрезвычайных ситуаций

58 выездов на места дорожно-транспортных происшествий совершили тюменские спасатели в новогодние праздники.
Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
Мониторинг состояния автодорог в дни каникул заторов и затруднений из-за погоды не выявил. Помимо выездов для ликвидации ДТП, спасатели на подвижных пунктах обогрева привлекались 16 раз, в основном на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском, Тобольском и Ярковском районах. Благодаря им помощь получили 27 человек.
По словам Андрея Михновича, за время праздников нарушение теплоснабжения в областной столице произошло единожды - 6 января в районе дома №63 на ул. Холодильной. В результате этого 58 жилых домов, четыре детских сада и две школы, а также дом престарелых на ул. Минской на сутки остались без тепла. Однако порыв ликвидировали и возникновения чрезвычайной ситуации не допустили, подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области.
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