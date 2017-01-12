Tele2 покажет прощальный концерт "Смысловых галлюцинаций"

Фото компании Tele2

Мобильный оператор Tele2 проведет онлайн-трансляцию выступлений групп с фестиваля "Старый Новый Рок" с помощью мобильного Интернета.

13 января легендарный уральский фестиваль пройдет в Екатеринбурге в Ельцин Центре, при этом увидеть выступления начинающих исполнителей и мэтров рок-музыки можно из любой точки мира, имея устройство с доступом в Интернет. C 19 часов на сайте tele2.tv.online, а также в официальной группе Tele2 Россия "ВКонтакте" начнется трансляция выступлений групп всех трех сцен "Старого Нового Рока".

Хедлайнерами главной сцены фестиваля стали "Смысловые галлюцинации" c последним концертом, "Калинов мост" и "Запрещенные барабанщики". На сцену мобильного оператора Tele2 выйдут специальные гости из Петербурга – "Аффинаж" и Dizzi Jazz, а также екатеринбургские группы "Модница" и Funky Buziness Gang. На акустической сцене фестиваля выступят группы "Коктейльный клуб", "ПеченьЕ", "Т.Э.Т" и "Намбату".