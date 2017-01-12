Федеральные служба судебных приставов создает реестр коллекторов

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Ни одного коллекторского агентства не зарегистрировано в регионе с начала 2017 года, сообщает пресс-служба управления ФССП по Тюменской области.

Как сообщили "Тюменской линии" в пресс-службе ведомства, с начала года все коллекторские агентства обязаны внести себя в государственный реестр. При этом коллекторы обязаны подать в ФССП пакет документов и оплатить госпошлину в размере 100 тыс. рублей, а также выполнить другие требования федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Напомним, указ о передаче регулирования работы коллекторских агентств Минюсту и ФССП президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2016. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно этому документу, Минюст будет регулировать коллекторский рынок, а ФССП вести государственный реестр коллекторских агентств.

"Российская газета" отмечает важное нововведение: у должника есть право отказаться от общения с коллектором. Это можно сделать не ранее чем через четыре месяца после появления просрочки. Чтобы отказаться от общения с коллектором, должник должен отправить ему заявление, заверенное нотариально, или письмо с уведомлением о вручении. После этого коллектор не может беспокоить должника. А чтобы взыскать долг, должен отправляться в суд.

ФССП России разработает форму отказа должника от взаимодействия с взыскателем, требования к программному обеспечению и форму отчетности коллекторских агентств, следует из текста Указа президента РФ от 15 декабря 2016 года.

Согласно Федеральному закону и изменениям к нему, вступившим в силу с 1 января 2017 года, коллекторы не могут беспокоить должника с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов в выходные.

Коллекторов обязали представляться и давать свои координаты. За неисполнение этих норм прописан штраф - от 5 до 10 тыс. рублей.

В новом законе прописано, что с должником могут взаимодействовать только кредитор или "лицо, действующее от его имени или в его интересах". Это обязательно должна быть кредитная организация или лицо, которое специализируется на возврате просроченной задолженности. И все они обязаны быть вписаны в государственный реестр, контролируемый ФССП России.

Коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее погашения. Для этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю. Звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление - физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам, коллегам, публиковать эту информацию.

Взысканием долгов по этому закону не могут заниматься граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики и общественной безопасности.

Долг по кредитам ограничат трехкратным размером займа. За нарушение установлена административная ответственность: штрафы от 500 тыс. до 2 млн рублей с возможностью дисквалификации.

Коллекторам теперь запрещено контактировать с недееспособными гражданами, больными, находящимися на лечении, с инвалидами первой группы и с несовершеннолетними.

Коллекторские компании должны иметь чистых активов не менее 10 млн рублей, а также договоры страхования ответственности за возможные убытки должникам на сумму не менее 10 млн рублей. Компания должна работать открыто и иметь сайт в интернете.

Кредитор и лицо, действующее от его имени или в его интересах, обязан возместить должнику убытки и компенсировать моральный вред, причиненные их неправомерными действиями.

Напомним, новый закон для ужесточения о деятельности коллекторских агентств стал необходимостью после участившихся случаев неправомерных действий в отношении должников по всей России, в том числе и в Тюмени.

Как сообщала ранее пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в марте 2016 года проводилась проверка коллекторов по факту поступавших в течение 40 минут телефонных звонков с угрозами из-за банковского долга учительницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Коллекторы звонили в школу, угрожая сотрудникам учреждения.

Пресс-служба прокуратуры РФ сообщала об инциденте, который произошел в конце февраля 2016 года в Екатеринбурге. Коллекторы пришли в квартиру заемщиков, где в тот момент без родителей находился их малолетний ребенок. Угрожая расправой, они перерезали телефонный провод, залили клеем замки и заблокировали ребенка в квартире.

Ирина Ромашкина