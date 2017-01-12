13 января - события дня

admtyumen.ru

В Тюмени состоится торжественный прием посвященный Дню российской печати.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в Городском шахматном клубе (Червишевский тракт, 72а/1) начнется чемпионат Тюмени по классическим шахматам.

В Тюмени в библиотеках пройдут развлекательные программы.

В Тюменской области проходит отборочный этап олимпиады "Лучшие по праву". Для участия школьнкам необходимо пройти регистрацию на сайте Тюменского государственного университета по ссылке.

Этот день в истории:

1610 - Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, который назвал Каллисто.

1810 - начал работу Государственный совет, созданный по проекту Михаила Сперанского.

1869 - в России впервые открыта подписка через почту на периодические издания.

1874 - в России вступил в силу новый воинский устав.

1906 - умер Александр Попов, русский электротехник и физик, один из изобретателей радио.

1931 - родился один из лучших мастеров советского детектива Аркадий Вайнер.

1933 - в Советском Союзе открылось авиационное техническое бюро Сергея Ильюшина.

1945 - началась Восточно-Прусская операция Красной Армии.

1964 - начался первый официальный визит в СССР вождя кубинской революции Фиделя Кастро.

1987 - умер советский актер Игорь Ильинский.

1990 - в Баку азербайджанские националисты начали погромы армян.

2000 - Билл Гейтс покинул пост главы компании "Майкрософт".

2001 - землетрясение в Сальвадоре.

2007 - в Донском монастыре (Москва) захоронены останки генерала Каппеля.

2012 - круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находились 4 тыс. 234 человека, потерпел крушение у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести.

День российской печати отмечается каждый год 13 января.