13 января - события дня
admtyumen.ru
В Тюмени состоится торжественный прием посвященный Дню российской печати.
В Тюмени в 17 часов 30 минут в Городском шахматном клубе (Червишевский тракт, 72а/1) начнется чемпионат Тюмени по классическим шахматам.
В Тюмени в библиотеках пройдут развлекательные программы.
В Тюменской области проходит отборочный этап олимпиады "Лучшие по праву". Для участия школьнкам необходимо пройти регистрацию на сайте Тюменского государственного университета по ссылке.
Этот день в истории:
1610 - Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, который назвал Каллисто.
1810 - начал работу Государственный совет, созданный по проекту Михаила Сперанского.
1869 - в России впервые открыта подписка через почту на периодические издания.
1874 - в России вступил в силу новый воинский устав.
1906 - умер Александр Попов, русский электротехник и физик, один из изобретателей радио.
1931 - родился один из лучших мастеров советского детектива Аркадий Вайнер.
1933 - в Советском Союзе открылось авиационное техническое бюро Сергея Ильюшина.
1945 - началась Восточно-Прусская операция Красной Армии.
1964 - начался первый официальный визит в СССР вождя кубинской революции Фиделя Кастро.
1987 - умер советский актер Игорь Ильинский.
1990 - в Баку азербайджанские националисты начали погромы армян.
2000 - Билл Гейтс покинул пост главы компании "Майкрософт".
2001 - землетрясение в Сальвадоре.
2007 - в Донском монастыре (Москва) захоронены останки генерала Каппеля.
2012 - круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находились 4 тыс. 234 человека, потерпел крушение у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести.
День российской печати отмечается каждый год 13 января.