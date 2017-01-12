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В Тюмени пройдет танцевальный турнир на кубок "Прибоя"

17:48 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn01.ru

Соревнования по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой" пройдут в Тюмени 12 февраля.

Турнир состоится в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) и соберет воспитанников танцевальных клубов города от трех до 18 лет и старше.

Турнир начнется в 9 часов со спортивно-массового мероприятия по танцевальному спорту, в рамках которого на паркете выступят юные танцоры 2012-2013 годов рождения. Они исполнят польку и вару-вару. Также мастерство продемонстрируют ребята 2008–2011 годов рождения. Они станцуют польку, вару-вару, русский лирический танец, вальс, самбу и ча-ча-ча.

Кубковые соревнования стартуют в 10 часов 30 минут с отборочных туров и будут проходить одновременно на двух площадках. За место в финале поборются танцоры возрастных категорий "Дети начинающие", "Дети-1" и "Дети-2".

Дневное отделение открывается в 13 часов 30 минут выступлениями спортсменов "Дети-1", "Дети-2" и "Юниоры-1" (класс "Е"), а также "Дети 1+2" открытого класса. Они будут исполнять программы "Латина" и "Стандарт". В 17 часов в борьбу вступают танцоры "Дети-1" и "Дети-2" класса "D", а также "Юниоры-1" открытого, "Е" и "D" классов.

В вечернем отделении судьи будут оценивать более опытных танцоров: в 19 часов 30 минут начнутся состязания между "Юниорами-1" и "Юниорами-2" открытого и "С" классов. Завершит соревновательный день группа "Молодежь + Взрослые" до "А" класса.

Финалистов соревнований наградят медалями и грамотами. Победители и призеры получат кубки. Участников спортивно-массового мероприятия отметят медалями. 

Вход для взрослых на весь день соревнований - 600 рублей. Дети до 10 лет, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды могут посетить мероприятие бесплатно.

Конкурс проходит при поддержке Союза танцевального спорта России и Федерации танцевального спорта Тюменской области. Организатор: ДМОСО "Федерация массового танцевального спорта города Тюмени" и танцевально-спортивный клуб "Прибой".

Предварительная регистрация участников соревнований проводится на сайте http://www.ballroom.ru/.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году получила статус специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. В 2008 году реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 г. МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" Тюмени. Спортивная школа имеет три современных спортивных комплекса: СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение работает по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016 г.), а также карате, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и др. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.

Теги: танцы , спорткомплекс , Прибой

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