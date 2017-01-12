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Жители региона поблагодарили прокуратуру за помощь и защиту

17:26 12 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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40 тыс. 465 обращений от граждан и организаций поступило в органы прокуратуры Тюменской области в 2016 году, что на 3 тыс. 165 обращений больше, чем в 2015 году. Из них 16 тыс. 443 обращения приняты на личном приеме.

В 2016 году тюменские прокуроры по результатам рассмотрения обращений выявили 4 тыс. 761 нарушение закона. Для их устранения внесено 78 протестов, 1 тыс. 430 представлений, в суды подано 1 тыс. 429 исков, возбуждено 387 административных дел, 197 должностных лиц официально предостережены о недопустимости нарушений закона, направлено три требования об изменении нормативного правового акта.

Граждане и организации, получившие помощь, в письмах благодарят работников прокуратуры.

"Просто человеческое спасибо!", - так выразил благодарность прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову и прокурору управления по надзору за исполнением федерального законодательства  прокуратуры Тюменской области Олесе Дудкиной житель поселка Боровского. Прокуратура помогла вернуть ему  средства, которые в декабре 2016 года приставы  незаконно списали с его банковского счета в счет уплаты  долга по транспортному налогу, который мужчина  заплатил в январе 2015 года.

Семья из Ялуторовска поблагодарила ялуторовского  межрайонного  прокурора Дмитрия Попова и его помощников Анну Шайкину и Светлану Рабканову за  реальную защиту жилищных прав. Супруги с тремя сыновьями, один из которых является инвалидом первой группы с детства и страдает тяжелой формой хронического заболевания, проживали в общежитии. Между тем они имели право на внеочередное  предоставление жилья по договору социального найма. Ялуторовская межрайонная прокуратура обратилась в Ялуторовский районный суд с иском о предоставлении вне очереди жилья, который был удовлетворен. Судебное решение исполнено. Семье выделено жилье в новостройке общей площадью 96,6 кв. м.

Прокурора Тюмени Руфата Биктимерова и его помощника Дениса Коротаева поблагодарил коллектив жильцов с ул. Самарцева - Трактовой в Тюмени за пресечение  незаконной работы автомойки и станции технического обслуживания.

Пенсионер из Ишима поблагодарил ишимского  межрайонного прокурора Евгения Кондрашкина, его заместителя Руслана Ахметдинова и помощников Алену Коновалову и Алесю Сердечную, которые разрешили спор с управляющей компанией. Из-за сбоя в программном обеспечении компания более года взимала с жильцов 128-квартирного дома плату за отопление в двойном размере. Прокуратуре пришлось судиться с управляющей компанией. Исполнение судебного решения о пересчете размера платы за отопление находится на контроле прокуратуры.

Органы прокуратуры Тюменской области и в 2017 году будут принимать все меры для защиты нарушенных прав граждан и организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Соб. инф.

Теги: Ялуторовск , Ишим , Тюменский район , прокуратура , прием граждан

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