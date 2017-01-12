Около 50 купелей появится в Тюменской области на Крещение

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 50 купелей в Тюменской области планируют принять спасатели перед Крещением.

Об этом рассказал главный государственный инспектор Тюменской области по маломерным судам Сергей Семенов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Полный список купелей появится на сайте ГУ МЧС России по Тюменской области не позднее 16 января. Инспекторы ГИМС ведут работу по замеру толщины льда для выдачи разрешений на выезд техники и выход людей на лед для оборудования купелей. Работа по приемке купелей, готовых к эксплуатации, начнется 16 января.

По словам Сергея Семенова, на реках региона толщина льда уже составляет в среднем от 40 до 50 см, на озерах - от 50 до 60 см. "Толщина уже хорошая, лед окрепший, около сотни человек уже могут выходить на лед", - пояснил он.

Для обеспечения безопасности во время крещенских купаний создана группировка сил и средств РСЧС, которая включает в себя около 1 тыс. человек и около 300 единиц техники.

Традиционно купели в Тюмени разместятся в Заречном микрорайоне и в Антипино. Они будут готовы принять желающих окунуться в прорубь уже 18 января ближе к обеду, сообщили спасатели.

В 2016 году в крещенских купаниях по югу области приняли участие около 49 тыс. человек. В текущем году погода обещает быть теплее, поэтому ожидается большее количество людей.

Как рассказал Сергей Семенов, в регионе уже работают девять ледовых переправ - три в Ярковском районе, по одной в Вагайском и в Тобольске, четыре в Уватском районе. Все они оборудованы согласно требованиям и безопасны.

Дарья Казакова