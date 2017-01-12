Коррупционную схему вскрыл в поселке Винзили глава муниципалитета

Фото: trk-istoki.ru

Схему, которая имеет все признаки коррупции, раскрыл глава муниципального образования пос. Винзили Тюменского района Николай Чупраков. Есть вероятность, что в ней участвовали сотрудники местной администрации.

В результате одну из квартир, по закону принадлежащую переселенцу из аварийного жилья, оформил в собственность человек, который не имеет к этой категории граждан никакого отношения, сообщил заместитель главы Тюменского района Юрий Коев.

"Претендующая на переселение женщина А., ведущая, по словам соседей, асоциальный образ жизни, по прежнему месту жительства накопила долги, и немалые – 99 тысяч рублей. Недолго думая, она решила, что долги эти ей простятся или о них забудут, если она не станет претендовать на новое жилье. Из барака гражданка А. съехала, ключи от нового жилья не получала и продолжала жить у знакомых, но уже в другом населенном пункте", - рассказал заместитель главы Тюменского района.

Спустя несколько месяцев про должницу вспомнили, и в соответствии с решением суда призвали к ответственности. Подняли договоры социального найма на новые квартиры и пришли к гражданке А. в новый дом. Только там ее не обнаружили. Оказалось, что квартиру весной 2016 года приватизировала совсем другая женщина Н., к категории переселенцев из аварийного жилья не имеющая никакого отношения.

Было проведено служебное расследование, разыскана должница, которая пролила свет на загадочные процедуры с принадлежащей ей по закону квартирой.

"Во-первых, должница сообщила, что она никогда не подписывала договор найма с администрацией поселка, не получала ключи и тем более не давала согласие на регистрацию в своей квартире неизвестной ей Н. Во-вторых, оказалось, что часть документов на эту квартиру пропала. После служебного расследования часть документов ответственный сотрудник администрации все-таки обнаружила. И это был договор социального найма с А. и дополнительное соглашение к этому договору, согласно которому в квартире была зарегистрирована гражданка Н", - сообщил Юрий Коев.

Как с этими документами гражданка Н. смогла сделать квартиру своей - предстоит выяснить органам следствия. Все материалы, обнаруженные в ходе служебной проверки, переданы в органы правопорядка, сообщает управление информационной политики администрации Тюменского района.

Евгений Бабенко