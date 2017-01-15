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16 января - события дня

18:00 15 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов на пятом этаже здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) откроется выставка картин Тобольского художника Николая Ситько.

В Тюмени состоятся танцы и встречи в библиотеках.

Этот день в истории:

1547 - великий князь Московский Иван IV Васильевич в Кремле венчан на царство. С этого дня титул царя стал в России официальным.

1744 - из Берлина в Россию отправилась невеста наследника русского престола Софья Августа Фредерика фон Ангальт-Цербст. Через 16 лет она превратится в императрицу Екатерину II Великую.

1810 - в 65-летнем возрасте умерла княгиня Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова), сподвижница Екатерины II, писательница, публицист, мемуарист, видный общественный деятель второй половины XVIII века. Была президентом сразу двух Академий наук – Петербургской и Российской.

1867 - родился русский писатель Викентий Вересаев.

1920 - в США вступил в действие сухой закон.

1724 - Петр I запретил в России браки по принуждению.

1936 - во Флориде на конной гоночной трассе Hialeah Park Race Track установлен первый в мире фотофиниш.

1934 - родился актер театра и кино Василий Лановой.

1954 – умер русский писатель Михаил Пришвин.

1957 - в Ливерпуле на улице Matthews Street в бывшем винном погребе открылся The Cavern Club ("Пещера"). Именно там начали свою дорогу к славе "Битлз".

1989 - в Бразилии начался первый чемпионат мира по мини-футболу.

1991 - Вооруженные силы США при поддержке союзников по НАТО начали военную операцию "Буря в пустыне" против оккупировавшего Кувейт Ирака.

1996 - в турецком порту Трабзон террористы захватили теплоход "Авразия". Разбойники требовали капитуляции российских войск в Чечне. Через три дня боевики сдались турецким властям.

2003 - Верховный суд Дагестана приговорил к пожизненному заключению главаря чеченской банды Заура Акавова за проведение теракта в Каспийске 9 мая 2002 года.

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