16 января - события дня
фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 15 часов на пятом этаже здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) откроется выставка картин Тобольского художника Николая Ситько.
В Тюмени состоятся танцы и встречи в библиотеках.
Этот день в истории:
1547 - великий князь Московский Иван IV Васильевич в Кремле венчан на царство. С этого дня титул царя стал в России официальным.
1744 - из Берлина в Россию отправилась невеста наследника русского престола Софья Августа Фредерика фон Ангальт-Цербст. Через 16 лет она превратится в императрицу Екатерину II Великую.
1810 - в 65-летнем возрасте умерла княгиня Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова), сподвижница Екатерины II, писательница, публицист, мемуарист, видный общественный деятель второй половины XVIII века. Была президентом сразу двух Академий наук – Петербургской и Российской.
1867 - родился русский писатель Викентий Вересаев.
1920 - в США вступил в действие сухой закон.
1724 - Петр I запретил в России браки по принуждению.
1936 - во Флориде на конной гоночной трассе Hialeah Park Race Track установлен первый в мире фотофиниш.
1934 - родился актер театра и кино Василий Лановой.
1954 – умер русский писатель Михаил Пришвин.
1957 - в Ливерпуле на улице Matthews Street в бывшем винном погребе открылся The Cavern Club ("Пещера"). Именно там начали свою дорогу к славе "Битлз".
1989 - в Бразилии начался первый чемпионат мира по мини-футболу.
1991 - Вооруженные силы США при поддержке союзников по НАТО начали военную операцию "Буря в пустыне" против оккупировавшего Кувейт Ирака.
1996 - в турецком порту Трабзон террористы захватили теплоход "Авразия". Разбойники требовали капитуляции российских войск в Чечне. Через три дня боевики сдались турецким властям.
2003 - Верховный суд Дагестана приговорил к пожизненному заключению главаря чеченской банды Заура Акавова за проведение теракта в Каспийске 9 мая 2002 года.