Светлана Иванова высоко оценила перспективы развития малых территорий Тюменского района

Фото управления информационной политики Тюменского района

Сотрудничество муниципалитета и бизнеса – отличный пример развития инвестиционной привлекательности небольших территорий. Такое мнение выразила глава администрации Тюменского района Светлана Иванова во время визита в Нижнепышминское муниципальное образование.

Экскурсию по предприятию "Тюменский пивовар", которое открылось в Богандинском в апреле 2015 года, провел главный технолог предприятия Сергей Ганжа. Он рассказал о технологии приготовления напитка, показал сырье, объяснил, что воду тщательно подготавливают путем промышленного осмоса, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Об экономической составляющей бизнеса рассказал коммерческий директор компании Дмитрий Богданов: "Открыть предприятие в Богандинском было экономически выгодно: аренда долгосрочная – 25 лет, платежи приемлемые, воду для производства берем на соседнем водозаборе. Логистика на Ялуторовском тракте очень удобная: город близко, крупные населенные пункты Тюменского района тоже рядом. Пиво мы изготавливаем из высококачественных хмеля, солода, дрожжей. Никаких концентратов и суррогатов".

На предприятии работает десять человек, из них восемь – жители села. Средняя зарплата работников – 25 тыс. рублей, налоги завод платит в бюджет муниципального образования. Маленькое предприятие не только украшает главную улицу Богандинского, но и поддерживает предложения главы муниципального образования Елены Осиповой в части благоустройства населенного пункта. Перед зданием завода установлена самая большая и красивая елка села.

По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, такое сотрудничество муниципалитета и бизнеса – отличный пример развития инвестиционной привлекательности небольших территорий. Отношение к предпринимателям здесь бережное и уважительное.

Также во время рабочей поездки глава оценила работу модульного блока очистки питьевой воды, установленного для жителей д. Пышминка, и посетила местную школу.

"Развитию малых муниципальных образований Тюменского района мы уделяем такое же внимание, как и развитию крупных муниципалитетов, – отметила Светлана Иванова, подводя итог рабочей поездки. – Нам важно, чтобы на их территории появлялись новые предприятия, дающие налоги в бюджет, и новые рабочие места. У всех глав есть установка выстраивать благоприятный инвестиционный климат в своем муниципалитете, ведь от этого зависит благополучие жителей. Мы не забываем и о развитии социальной сферы в малых муниципалитетах: строим спортивные площадки, ремонтируем школы, детсады, досуговые учреждения, занимаемся благоустройством территории. В 2016 году мы построили современную спортплощадку в Пышминке, в 2017 году в селе Богандинском появится модульный клуб на 120 мест".

Соб. инф.