Объявлен фотоконкурс "В объективе – Тюменский филармонический оркестр"

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Фотоконкурс "В объективе – Тюменский филармонический оркестр" впервые в истории проведет Тюменская филармония. Заявки на участие принимают до 20 января.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Цифровая фотография" и Instagram. Фотографии могут быть любого жанра, но должны соответствовать заявленной тематике.

"Фотоконкурс – это возможность заявить о себе, уникальный шанс попробовать себя в различных жанрах фотосъемки и, конечно же, перспектива увлекательной работы. С автором лучших работ филармония планирует подписать соглашение на дальнейшую работу", - отмечают организаторы.

Принять участие в творческом состязании может любой житель Тюменской области, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. Фотографы должны представить не менее трех работ на суд жюри. Для этого 25 января будет организована фотосессия с оркестром.

Просмотр работ будет идти 26 и 27 января. В состав конкурсной комиссии войдут генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер ТФО Евгений Шестаков, директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов и профессиональный фотограф Андрей Павлычев.

Награждение участников состоится в рамках концерта Тюменского филармонического оркестра с участием Андрея Коробейникова (фортепиано) 31 января.