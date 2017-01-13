up

13.01.2017 пятница

EUR 63.2759

USD 59.4978

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали

13:14 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.worldfishing.net

1 тыс. 915 тонн товарной рыбы выращено в Тюменской области в 2016 году.

Это на 20,5% превышает целевой показатель 1 тыс. 588,62 тонны, который для региона установила отраслевая программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы".

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, в сравнении с 2015 годом производство объектов рыбоводства в Тюменской области возросло на 694 тонны, или на 56%.

За 2016 год рыбоводные хозяйства региона вырастили 1 166 тонн пеляди, 306 тонны карпа, 120 тонн щуки, а также 323 тонны других видов рыб. При этом производство пеляди в сравнении с 2015 годом увеличилось более чем в два раза.

Достигнутые показатели - результат положительного и своевременного решения проблем в рыбохозяйственной отрасли региона, связанных с урегулированием вопросов по координации и сопровождению работы товарных хозяйств на всех этапах их деятельности, подготовке нормативной документации, внедрению научных разработок.

Опережающим темпам развития аквакультуры способствовали не только благоприятные гидрологические условия водоемов Тюменской области и комплекс проведенных мелиоративных мероприятий, но и меры господдержки, которые рыбоводным хозяйствам оказывает правительство Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: аквакультура , рыборазведение , господдержка , рыбоводство , АПК

Последние новости

15:48 Староновогодние народные приметы и советы для тюменцев Фото
15:37 В Тюмени установлен рекорд телефонного разговора в новогоднюю ночь
15:26 Легендарный геолог Иван Нестеров будет принимать поздравления с юбилеем
15:15 Тюменский ученый разработал устройство для определения состояния подшипника скольжения гидромашины
15:04 "Викинг" вошел в Топ-10 мирового проката
14:53 Семь прорубей для купания в Крещение в Тюменском районе
14:42 На Ямале прошли торги по субсидируемым авиамаршрутам
14:31 Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление
14:20 Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу
14:09 В Новом Уренгое госпитализированы восемь гимназистов с гепатитом
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Владимир Якушев: у прессы огромные ресурсы и возможности

Осенний призыв на военную службу в Тюменской области выполнен

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

Светлана Иванова высоко оценила перспективы развития малых территорий Тюменского района

В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали

"ЗапСибНефтехим" успешно прошел международный экологический аудит

Общество

Староновогодние народные приметы и советы для тюменцев

В Тюмени установлен рекорд телефонного разговора в новогоднюю ночь

Легендарный геолог Иван Нестеров будет принимать поздравления с юбилеем

Спорт

Ледолазы из Тюмени победили в Китае

Футболиста "Тюмени" пригласили в сборную

Тюмени доверили мини-футбольный финал

Происшествия

Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление

В Тюмени задержали подозреваемых в похищении человека

За смертельную небрежность водителя на дороге Голышманово - Аромашево заплатит сельпо
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+