В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали

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1 тыс. 915 тонн товарной рыбы выращено в Тюменской области в 2016 году.

Это на 20,5% превышает целевой показатель 1 тыс. 588,62 тонны, который для региона установила отраслевая программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы".

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, в сравнении с 2015 годом производство объектов рыбоводства в Тюменской области возросло на 694 тонны, или на 56%.

За 2016 год рыбоводные хозяйства региона вырастили 1 166 тонн пеляди, 306 тонны карпа, 120 тонн щуки, а также 323 тонны других видов рыб. При этом производство пеляди в сравнении с 2015 годом увеличилось более чем в два раза.

Достигнутые показатели - результат положительного и своевременного решения проблем в рыбохозяйственной отрасли региона, связанных с урегулированием вопросов по координации и сопровождению работы товарных хозяйств на всех этапах их деятельности, подготовке нормативной документации, внедрению научных разработок.

Опережающим темпам развития аквакультуры способствовали не только благоприятные гидрологические условия водоемов Тюменской области и комплекс проведенных мелиоративных мероприятий, но и меры господдержки, которые рыбоводным хозяйствам оказывает правительство Тюменской области.

Соб. инф.